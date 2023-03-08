"الفلكلور الشعبى" بفاعليات الأسبوع الثقافى بمركز أرمنت ضمن "حياة كريمة".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ، برئاسة المخرج هشام عطوة، مشاركتها بفعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل قرى محافظة الأقصر، ولليوم الثالث على التوالي استمرت فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت بالأقصر، والذى يستمر حتى 12 مارس الحالي، حيث شهد اليوم توافد العديد من أطفال وأهالي قرية المحاميد بحرى.

وأقامت الهيئة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمدرسة المحاميد بحرى الإعدادية، حيث بدأت الفعاليات بمجموعة من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان" الشعر وأهميته" تناول خلالها الدكتور النوبي عبد الراضي، مفهوم الشعر وأهمية الشعر فى الحياة، وعقدت محاضرة بعنوان " تعريفات فى لغة الإشارة"، تناولت فيها الدكتورة داليا مهنى، نبذة عن لغة الإشارة وأساسيتها وأهميتها ومدخل للغة الإشارة وحوار بلغة الإشارة، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "مكافحة وعلاج الإدمان" تحدثت بها آية حجاج مدربة مهارات حياتية عن مميزات الصندوق وتعريفه والخط الساخن الخاص بالصندوق وأضرار الإدمان والتدخين.

وتضمنت فعاليات اليوم أمسية شعرية للشاعر أحمد علي ألقى خلالها قصيدة "الروح والجسد والحياة" والشاعر علي حسان قصيدة "ليس إلا"، والشاعر سيد صدقي قصيدة " ليك التحية والسلام"، حيث أن تلك الفعاليات تنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إقامة العديد من ورش الحرف التراثية والتقليدية والأشغال الفنية والفنون التشكيلية للمرأة والطفل من بينها ورشة الماسكات للمدرب مرسى محمد حجازى وأوضح الأدوات المستخدمة وهى " مقص، كتر، فوم جليتر، قلم للتحديد، استك" ثم نقوم بتعريف الطلبة خامات العمل المستخدمة وأدواتها، وتحديد الأعمال المتفق عليها وقصها وعمل أماكن على وجه الماسك للعينين وكذلك تخريم الماسك من الجانب لربطه وتركيبه بالأذن.

وتم تنفيذ ورشة حلي للمدربة حورية عصمت، ورشة الديكوباج للمدربة رانيا المهدي، ورشة الخيامة للمدرب كريم خلف، ورشة خط عربي للفنان محمد ثابت، ورشة عمل فانوس رمضان للفنان بدوي خلف، ورشة خيش للمدربة أحلام محمد خيري، ورشة كروشيه للمدربة أسماء أحمد عرابي، ورشة حكي شعبي وألعاب شعبية تنفيذ لعبة"حنقول بونقل، السيجة" للباحثين محمود حسان ومدحت نعيم وديفيد جميل.

كما أعد عرض لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة في مجالات "التمثيل، الشعر، الموسيقى، العزف والغناء" وقدموا أوبريت "أخلاقى" تدريب فاطمة محمد، واختتمت فعاليات اليوم بعرض فني لفرقة مسرح عرائس ماريونيت جاردن سيتي للفنان جمال الشرنوبي، محمد راتب، يارا محمد، بجانب عرض لفرقة الأقصر للآلات الشعبية بقيادة إلهام سعد، وقدمت العديد من أغاني الفلكلور الصعيدى الشعبى ومنها "الأقصر بلدنا، هدى الخطاوى" غناء الريس قرشى.