السجن 5 سنوات لسائق لتزويره رخصة قيادة درجة ثانية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب، بمعاقبة المتهم " م.م.ع" سائق بالسجن 5 سنوات مما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية.

تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 27703 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة للمرور بقيام المتهم بالتزوير فى محررات رسمية.

كشفت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة للمرور، أنه حال قيام حملة مرورية بالكيلو 27 بالطريق الصحراوى استوقفت الحملة المتهم " م.م.ع" سائق، أثناء قيادته سيارة نقل وبسؤاله عن التراخيص قدم إيصال رخصة قيادة وتسير للسيارة سالف البيان منسوب صدوره للإدارة العامة للمرور طريق مطروح السلوم، وممهور بختم شعار الجمهورية وبفحصه اشتبه ضابط الواقعة كونه مزور عن طريق الاصطناع الكامل، وذلك لعدم وجود ضابط بالادارو يحمل ذات الاسم الموجود على الايصال فتم ضبطه، وبتفتيشة عثر بحوزته على رخصة قيادة درجة ثانية باسمه تنتهى فى عام 2024 ومنسوب صدورها إلى إدارة مرور الشرقية وبالاستعلام عنها تبين أنه صادر له رخصه انتهت فى عام 2019 من ذات الدرجة، وتبين أن المتهم اشترك مع اخر مجهول فى تزوير إيصال سحب ورخصه قيادة مع علمه بأمر تزويرهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة، ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الرخصة المضبوطة بحوزة المتهم مزوره من خلال المحو والتعديل وان إيصال سحب السيارة مزور كليا وليس مطبوع من مطبوعات وزارة الداخلية وشعار ختم الجمهورية مزور وأمرت بحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.