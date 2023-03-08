السجن المشدد 5 سنوات لعامل بمحل لحيازته حشيش وأقرص مخدرة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " ع.م.ج"، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 50 ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.



تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 23996 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول أنه حال مرور القوة الأمنية بدائرة قسم العامرية شاهدة القوة المتهم "ع.م.ج" عامل بمحل ملابس، تخلى إراديا عن لفافة بلاستيكية شفافة يظهر بداخلها قطع لمخدر الحشيش وأقراص، فالتقطها وبفضها عثر بداخلها على عدد 10 قطع لمخدر الحشيش و60 قرصا مخدرا، وتمكنت القوة من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة ثبت بتقرير المعمل الكيميائي أن القطع المضبوطة لمخدر الحشيش والأقراص لمادة التابنتادول المدرجة في الجدول الثالث من قانون المخدرات، فإن من ارتكب جناية وجنحة يعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 من القسم الثاني من الجدول وقرار وزير الصحة، لذلك أمرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.