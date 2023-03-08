اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 08:26 م
أكرم القصاص
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الزعيم الشيشانى يحتفل بزفاف نجله.. إطلاق النار ممنوع والدعوات محدودة

الأربعاء، 08 مارس 2023 07:44 م
الزعيم الشيشانى يحتفل بزفاف نجله.. إطلاق النار ممنوع والدعوات محدودة الزعيم الشيشاني رمضان قديروف
وكالات

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احتفل نجل الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، أحمد البالغ من العمر 17 عامًا، بزفافه من تاميلا محمدوفا، بعد مباركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وأقيم احتفال فخم في العاصمة الشيشانية، غروزني، وانطلق موكب الزفاف المكون من سيارات فارهة، ترافقها سيارات أمنية، على طول شارع فارغ ولكي يمر موكب الزفاف في المدينة دون عوائق، تم إخلاء الشوارع من المارة، وسط احتياطات مشددة.
 
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جانب من حفل الزفاف
 
ومُنع مرافقو الموكب من إطلاق النار احتفالا بالعرس، كما وجهت الدعوة لأعداد محددة من الضيوف لحضور حفل الزفاف.
 
 
وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طابورا من السيارات الفارهة الخاصة بالزفاف.
 
زفاف ابن قديروف
زفاف ابن قديروف
 
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العريس أحمد قديروف، أحد أبناء قديروف الـ 14، بصورة شخصية في الكرملين على حفل زفافه.

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