الخزانة الأمريكية: دول G7 ستراجع سقف أسعار النفط الروسي هذا الشهر

أعلنت مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إليزابيث روزنبرج أن دول مجموعة السبع (G7) تخطط لمراجعة سقف الأسعار الذي فرضته على النفط الروسي هذا الشهر.

وقالت روزنبرج خلال مؤتمر دولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، يوم الثلاثاء: "كل ما بوسعي أن أقوله هو أن دول G7 تخطط لأن تراجع في مارس الجاري سقف الأسعار".

وامتنعت المسؤولة الأمريكية عن التعليق فيما إذا كانت واشنطن تأمل بأن يؤثر الحد من أسعار النفط الروسي على موقف موسكو تجاه أوكرانيا.

كما لم ترد روزنبرغ على سؤال بِشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ترى إخلالا في التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط بعد فرض سقف الأسعار.

يذكر أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على أسعار النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر الماضي، وحدودا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارا من 5 فبراير الماضي.

ويراد من هذا السقف الحد من عائدات روسيا النفطية.

وحظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أواخر العام الماضي توريدات النفط الروسي والمشتقات النفطية إلى الجهات الأجنبية التي تلتزم بسقف الأسعار المفروض من قبل الدول الغربية، بشكل مباشر أو غير مباشر.