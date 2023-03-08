التعليم تعلن إجراءات تأهل المعلمين المرشحين للتعيين بمسابقة 30 ألف معلم

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإجراءات الخاصة بتأهيل الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم، موضحا أنه تقرر بدء تنفيذ برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى المسابقة الاثنين 13 مارس الجارى، بواقع 4 أيام تدريبية، ومن المستهدف أن يتم من خلال التدريب إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والاتجاهات اللازمة نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم وذلك لتأهليهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس وفقا لمنظومة التعليم الجديدة، موجهة بضرورة تطبيق الضوابط التالية:

- تجهيز القاعات التدريبية لاستيعاب المستهدف فى كل مديرية تعليمية.

- مدير إدارة التدريب بالمديرية هو المسئول عن تنفيذ كافة أعمال التدريب بما فيها خطة توزيع المعلمين المستهدفين على قاعات التدريب واخطارهم بمواعيد وأماكن التدريب واختيار وتوزيع المدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يتم ختم كشوف المعلمين بخاتم الشعار.

- يمنح المتدربون إخلاء طرف طبق النموذج المرفق.