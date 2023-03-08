البت فى 11 ألف ملف من طلبات تصالح على مخالفات البناء بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن إجمالى الملفات التى تم البت فيها فيما يتعلق بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء، وصلت حتى اليوم، إلى 11 ألفاً و344 ملفاً، وذلك من إجمالى 20 ألف و 649 طلباً تقدم بها المواطنين للتصالح خلال الفترات السابقة.

جاء ذلك خلال اعتماد محافظ أسوان، خلال اعتماد دفعة جديدة من طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى، أثناء عرض المهندس الاستشارى محمد حسين، رئيس لجنة التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة، للموقف الأخير بشأن التصالح.

وقرر اللواء أشرف عطية، إعطاء مهلة أخيرة لأصحاب المبانى المخالفة التى فحصت اللجان الفنية المختصة وعاينت ملفاتهم، وذلك لاستكمال المستندات المطلوبة طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، مشدداً على أنه فى حالة عدم الاستجابة من المواطنين فى القيام بإنهاء هذه الإجراءات، فإنه لا يحق لهم استكمال أعمال التصالح، وبناءاً على ذلك سيتم رفض جميع الملفات التى لم يلتزم أصحابها، ليعقبه الإزالة الفورية للأعمال المخالفة التى تقدموا من قبل للتصالح عليها.

وناشد المحافظ، بأهمية سداد قيمة التصالح لمن حصلوا على نموذج "رقم 9" حتى يتسنى لهم الحصول على الموافقة النهائية للتصالح، وخاصة أنه فى حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل المتقدم على خصم 25 % من المبلغ المطلوب.