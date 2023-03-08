اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:21 ص
إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق ههيا الدائرى نطاق محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث بطريق ههيا الدائرى، انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص انقلاب سيارة مكروباص بالطريق نتيجة اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن اصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى مستشفى ههيا المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وفى سياق متصل عثرت الأجهزة الأمنية على جثة لشخص مجهول الهوية والبيانات بترعة الإسماعيلية، نطاق مركز بلبيس، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة.


الشرقية

حادث تصادم طريق ههيا الدائري

مستشفى ههيا انقلاب سيارة ميكروباص



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