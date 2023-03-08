إزالة 18 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 19 ألف م2 فى أسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

نظمت الوحدة المحلية لمركز و مدينة إدفو بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، حملة استهدفت إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 19 ألف و761 م2 منها 15 حالة إزالة فورية تم رصدها بواسطة المتغيرات المكانية بقرية الرديسية بحرى، بجانب 3 حالات إزالة لتعديات فى المهد بقرية وادى عبادى.

جاءت الحملة تحت إشراف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو وبمشاركة رؤساء القرى والفنيين والعاملين بالوحدة المحلية والمدعمين باللوادر ومعدات وأدوات الإزالة المتخصصة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وتواصل الوحدات المحلية والقروية الأنشطة والجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن، وذلك تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وطبقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، من أجل التصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات أولاً بأول مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفيين لإسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.