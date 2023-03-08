إحالة العاملين المتغيبين عن عملهم فى مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، ومحمد عبد العزيز من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارات طوخ وشبين القناطر والخانكة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تمت متابعة مراكز شباب منشية مشتهر والأحراز وكفر طحوريا وكفر الصهبي والشيخة سالمة وعرب الصوالحة وعرب العليقات البحرية، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل.

كما شملت المتابعة مركز شباب المنزلة التابع لإدارة شباب طوخ، والذي تبين أنه مفتوح بدون عاملين، ومركز شباب ميت كنانة والذي تبين غياب بعض العاملين به، أما مركز شباب القلزم وجد مغلق في أوقات العمل الرسمية.

كما تابعت اللجنة سير العمل بمركز التخاطب بمركز شباب الأحراز والحضانة الكائنة بمركز شباب منشيه مشتهر، حيث أوصت اللجنة بالالتزام بإصلاح الشبك المتهالك للملعب وخزان المياه بعرب العليقات البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو تكهين الأصناف غير المستخدمة.

ومن ناحيته أمر الصبروط، بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.