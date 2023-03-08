أخبار مصر.. اتحاد بنوك مصر: لا يوجد عمولات سحب عند استخدام ماكينات البنوك ATM

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد اتحاد بنوك مصر أن ما يتم تداوله من بعض الأخبار المغلوطة بخصوص عمولات السحب من آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، هي معلومات عارية تماما من الصحة.

‎كما أكد اتحاد بنوك مصر في بيان اليوم أنه لا يوجد عمولات سحب عند استخدام شبكة آلات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر، فهي خدمة مجانية لعملاء كل بنك، وتنطبق العمولات فقط عند استخدام بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات لماكينات البنوك الأخرى بغير البنك المصدر للبطاقة، وبعمولة مقررة هى 5 جنيهات.

‎وقال البيان إن عمولات السحب النقدي تخص البطاقات الائتمانية فقط عند استخدامها في السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي.‎. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى يؤكد لوزير الدفاع الأمريكى أهمية تكثيف الجهود للتهدئة بالأراضى الفلسطينية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وشهد اللقاء ك التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث حرص الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكداً أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم.



السيدة انتصار السيسى: الدولة المصرية مستمرة فى جهود تمكين السيدات

توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتحية والتقدير لكل سيدة مصرية مخلصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكتبت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" إننى في هذه المناسبة أؤكد أن الدولة المصرية مستمرة في جهود تمكين السيدات على كل المستويات والأصعدة، إيمانًا بأن المرأة شريك أساسي وعنصر فاعل في بناء جمهوريتنا الجديدة.

كل عام وأنتن بخير"



ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من غد وشبورة صباحا والعظمى بالعاصمة 24 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا، الخميس ، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة.



رئيس الوزراء: الاستعانة بمكاتب عالمية فى طرح الكيانات الكبرى البنوك وشركات التأمين

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن الـ 32 شركة التي تم الإعلان عن طرحها فى البورصة هى طرح أولي لأول مرة يتم طرحها، مؤكدا إمكانية طرح حصص لشركات أخري منها ماهو مطروح بالفعل وهو ما يسمي الطرح الثانوي، لافتا إلي أن هناك كيانات كبري مثل البنوك وشركات التأمين قيمة أي شركة تتراوح ما بين 300 لـ 400 مليون دولار سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجين وسيكون هناك استعانة بمكاتب استشاري طرح عالمية على أن يتم العرض عليها تباعًا، ومستهدف طرحها فى الأسواق العالمية.

وأوضح أن جزء من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الاعفاء الضريبي، موضحا أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وأن الدولة حريصة على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.



رئيس الوزراء: الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، إن جزءًا من حزمة الحماية الاجتماعية موجه للقطاع الخاص وزيادة حد الإعفاء الضريبي، مشيرًا إلى أن الدولة تطبق المرونة فى تحديد سعر الصرف بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وتحرص على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.

وأكد أن الدولة تحملت عبئًا إضافيًا 54 مليار جنيه لدعم العيش، و45 جنيه للمواد البترولية، في ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية، موضحًا أن وحدة دعم المستثمرين تلقت 1615 شكوي وتم حل 1260 شكوى منهم، أي نحو 80% من هذه الشكاوى، وأن الموازنة الجديدة تنحاز فى الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجه للحماية الاجتماعية.



وزير الإسكان: بدء التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر بالجيزة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الخميس، التشغيل التجريبى لمحور الفريق كمال عامر الحر، بمحافظة الجيزة، وذلك فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوباً، حتى تقاطعه مع الطريق الدائرى شمالاً بمنطقة إمبابة بطول 12 كم، والتى انتهى من تنفيذها الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا فى جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكد وزير الإسكان، أن المحور يسهم فى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويُعيد توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود وحل مشاكل الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية والمناطق التى يمر بها مسار المحور فى هذه المسافة.



تسيير حركة قطارات خط قليوب - منوف بعد رفع العربات ونقلها للورش.. صور

أعلنت محافظة القليوبية، فى بيان صحفي، اليوم، أنه تم رفع عربات قطار منوف من على القضبان ونقلها إلى الورش، وتم تسيير حركة القطارات مرة أخرى على خط منوف الذي شهد مساء أمس الثلاثاء، حادث تصادم القطار رقم 557، حيث ارتطم القطار، وهو على سرعة فائقة بالصدادات الأسمنتية فى نهاية الخط بعد أن تجاوز قائده السرعة، وخرج الجرار والعربة التالية له عن القضبان، ما أسفر عن إصابة 23 شخصًا ووفاة 2 من الركاب.

وانتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ومدير أمن القليوبية، وأكثر من 20 سيارة إسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قليوب العام.

ودفعت السكة الحديد بأوناش لإزالة آثار الحادث وفصل عربات قطار قليوب عن العربة الأولى الجرار التي خرجت عن القضبان لعودة الحركة لطبيعتها.



وزير النقل: نخطط لربط القطار السريع مع السودان وبنغازى فى ليبيا

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تخطط للربط السككى مع دول الجوار جنوبا بمد الخط الثانى للقطار السريع، من ابوسمبل إلى وادي حلفا بالسودان، وغربا بمد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حتى السلوم ومنه إلى بنغازى.

وأضاف وزير النقل، خلال مشاركته فى المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية والذي ينظمه الاتحاد الدولي للسكك الحديدية هذا العام بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، أنه استكمالاً لمجهودات الحكومة المصرية في التوسع في مشروعات التنمية المستدامة ، قامت وزارة النقل بوضع إستراتيجية شاملة للتحول إلي تشغيلنظم النقل الجماعي الأخضر من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة وتتمثل هذه المشروعات في الآتى:

مشروع القطار الكهربائي الخفيفLRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية ) بطول 105كم وعدد 19 محطة، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولي والثانية بطول حوالي 70 كم بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حالياً تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كم بعدد7 محطات.



الأرصاد: عودة الأجواء الشتوية الممطرة والبلاد تتعرض لحالة عدم استقرار الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عودة الأجواء الشتوية الممطرة اعتبارا من الإثنين المقبل 13 مارس حيث تشير أخر خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء ونشاط رياح على بعض المناطق وجارى متابعتها عن كثب، وسوف يتم التنويه عنها بشكل تفصيلى عند ثبات الحالة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



النيابة الإدارية تفتح تحقيقا فى حادث قطار قليوب

أمر المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل، في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

وصرح المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير بأن حادث القطار وقع في تمام الساعة 7.20 مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن عدد من الوفيات والمصابين، بخلاف وقوع تلفيات بجسم القطار والمحطة من جراء الحادث.

وكلف المستشار عدلي جاد، النيابة الإدارية بشبرا الخيمة - القسم الثاني، بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث.



الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 23 آخرين فى حادث قطار قليوب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر الحادث عن وفاة 4 مواطنين، وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة، أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، منوهة إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

كانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.