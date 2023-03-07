وكيل تعليم الإسماعيلية يؤكد على استمرار مجموعات الدعم والمتابعة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتتر محمد بحيرى وكيل وزارة التربية و التعليم بالإسماعيلية أن هناك إجراءات مشددة لاستمرار تفعيل مجموعات الدعم المدرسية على مستوى جميع الإدارات التعليمية الثمانية للوصول إلى تقديم خدمة متميزة للطلاب و التخفيف عن كاهل أولياء الأمور.

وتابع الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية خلال اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية ومديري و وكلاء الإدارات التعليمية بحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية ان المرحلة القادمة ستشهد مراجعة الهيكل الوظيفي لجميع الإدارات بهدف تعظيم الاستفادة من الجميع مع تحقيق مبدأ العداله والشفافية بين الجميع.

واضاف وكيل الوزارة أن هناك فرق متابعة ستقوم بمتابعة انتظام وانضباط العملية التعليمية الي جانب القيادات ضمن خطة شاملة لتحقيق الجذب للطلاب من خلال خدمة تعليمية متميزة وأنشطة متنوعة.

واختتم لا بد من العمل بروح الفريق وفي إطار السعي إلى الوصول إلى تحقيق المراكز الأولى علي مستوي الجمهورية في مختلف المجالات.