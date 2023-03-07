وحدة مرور وإنارة الشوراع.. أبرز مشروعات خدمية بمركز صان الحجر

ومن جانبه أوضح رئيس مدينة صان الحجر أنه جارى تنفيذ أعمال تطوير وتجميل شوارع ومداخل المدينة بنسبه تنفيذ 99 ٪ وبتكلفة مليون و300 ألف جنيه.

وأضاف رئيس المركز أنه تم تطوير منظومة الأمن والإطفاء بتركيب وحده إنذار مبكر لاسلكي ضد أخطار السطو والحريق بتكلفة 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100 %.

ولرفع كفاءة الإنارة بشوارع المركز، تم شراء أدوات مهمات إنارة للمدينة بتكلفة 620 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 100% وتطوير ورفع كفاءه منظومة الإنارة بصان الحجر (توريد أعمدة وأدوات إنارة) بتكلفة 680 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

ولتدعيم الوحدات المحلية ، أوضح رئيس المدينة أنه جاري استكمال أعمال وحده مرور صان الحجر (توصيل مرافق مياه وكهرباء) بتكلفة 4 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 83 % .

ولتحسين البيئة ، تم شراء 20 صندوق قمامه للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.