اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:16 م
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هيئة تعليم الكبار بالقليوبية تطلق مبادرة "طرق الأبواب" للقضاء على الأمية.. صور

الثلاثاء، 07 مارس 2023 05:16 م
هيئة تعليم الكبار بالقليوبية تطلق مبادرة "طرق الأبواب" للقضاء على الأمية.. صور محو الأمية بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بالقليوبية، انطلاق مبادرة "طرق الأبواب"، وذلك للقضاء على الأمية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وأشرف بدوي مدير عام الفرع.
 
وأوضح فرع القليوبية، أنه تبنت إدارة القناطر الخيرية بقيادة منى محروس مدير عام الإدارة، مبادرة "طرق الأبواب" للقضاء على الأمية بالمحافظة من خلال التواجد ميدانياً بكل المصالح الحكومية والشركات الخاصة والحكومية في نطاق مدينة القناطر، حيث كانت نتائج المبادرة في الأسبوع الأول، منها تجهيز 300 دارس تم حصرهم وإضافتهم لقاعدة بيانات الفرع، لامتحانهم بداية من دورة إبريل القادم، وتوزيع المتبقي منه على باقي الدورات الامتحانية.
 
وتابع مدير فرع القليوبية، أنه بالتعاون مع جامعة عين شمس، تم تنفيذ القافلة الطبية التنموية الشاملة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لقرية "كفر سليمان الور، التابعة لإدارة شبين القناطر، كما تم تأمين القافلة بمعرفة رجال الداخلية بمدينة شبين القناطر وجميع الخدمات المرورية، ورجال الحماية المدنية، حيث تم عمل امتحانات فورية للدارسين واستكتابات للحصول على شهادة محو الأمية.
 
وتابع، أنه قامت سهير منصور مدير عام إدارة شبين القناطر، بتذليل كافة الصعوبات لعمل الامتحان الفوري للدارسين بالقافلة، كما أشرف العاملين بالإدارة من مدرسين وموظفين بالمساعدة في المراقبة على الامتحان الفوري بالقافلة، حيث تم امتحان 80 شخصا امتحانا فوريا، كما تم عمل استكتاب لـ35 آخرين.
 
محو الأمية بالقليوبية 2
محو الأمية بالقليوبية

قافلة تنموية بشبين القناطر
قافلة تنموية بشبين القناطر

استكتاب المواطنين بالقافلة
استكتاب المواطنين بالقافلة

جانب من استكتاب المواطنين بالقافلة
جانب من استكتاب المواطنين بالقافلة

محو الأمية بالقليوبية
محو الأمية بالقليوبية

أعمال حصر المواطنين بالقليوبية
أعمال حصر المواطنين بالقليوبية

إقبال المواطنين على القافلة
إقبال المواطنين على القافلة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

إقباال المواطنين
إقباال المواطنين
 
 
 

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