هيئة تعليم الكبار بالقليوبية تطلق مبادرة "طرق الأبواب" للقضاء على الأمية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الهيئة العامة لتعليم الكبار و محو الأمية بالقليوبية، انطلاق مبادرة "طرق الأبواب"، وذلك للقضاء على الأمية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، وأشرف بدوي مدير عام الفرع.

وأوضح فرع القليوبية، أنه تبنت إدارة القناطر الخيرية بقيادة منى محروس مدير عام الإدارة، مبادرة "طرق الأبواب" للقضاء على الأمية بالمحافظة من خلال التواجد ميدانياً بكل المصالح الحكومية والشركات الخاصة والحكومية في نطاق مدينة القناطر، حيث كانت نتائج المبادرة في الأسبوع الأول، منها تجهيز 300 دارس تم حصرهم وإضافتهم لقاعدة بيانات الفرع، لامتحانهم بداية من دورة إبريل القادم، وتوزيع المتبقي منه على باقي الدورات الامتحانية.

وتابع مدير فرع القليوبية، أنه بالتعاون مع جامعة عين شمس، تم تنفيذ القافلة الطبية التنموية الشاملة بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لقرية "كفر سليمان الور، التابعة لإدارة شبين القناطر، كما تم تأمين القافلة بمعرفة رجال الداخلية بمدينة شبين القناطر وجميع الخدمات المرورية، ورجال الحماية المدنية، حيث تم عمل امتحانات فورية للدارسين واستكتابات للحصول على شهادة محو الأمية.

وتابع، أنه قامت سهير منصور مدير عام إدارة شبين القناطر، بتذليل كافة الصعوبات لعمل الامتحان الفوري للدارسين بالقافلة، كما أشرف العاملين بالإدارة من مدرسين وموظفين بالمساعدة في المراقبة على الامتحان الفوري بالقافلة، حيث تم امتحان 80 شخصا امتحانا فوريا، كما تم عمل استكتاب لـ35 آخرين.