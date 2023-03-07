ميشيل أوباما تسخر من ترامب.. وتكشف سبب بكائها خلال تنصيبه عام 2017

كتبت : نهال أبو السعود

تناولت ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ما حدث يوم تنصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي خلف زوجها بعد فوزه في انتخابات 2016، وكشفت السيدة الأولى السابقة سبب بكائها بعد ذلك.

في مقطع من حلقة بودكاست نشرته مجلة People الأمريكية، تحدثت ميشيل أوباما عن الفترة التي قضتها في البيت الأبيض، وأوضحت لماذا كانت "عاطفية للغاية" يوم تنصيب ترامب، حيث كانت تنتقل هي وزوجها وابنتيها رسميا من البيت الأبيض الذي كان منزلهم لـ 8 سنوات.

وقالت: "كنا نغادر المنزل الذي كنا فيه منذ ثماني سنوات ، وهو المنزل الوحيد الذي يعرفه أطفالنا حقًا .. "لقد تذكروا شيكاغو لكنهم أمضوا وقتًا أطول في البيت الأبيض أكثر من أي مكان آخر، لذلك كنا نقول وداعًا للموظفين وجميع الأشخاص الذين ساعدوا في تربيتهم."

بعد أن أشارت إلى المشاعر التي غمرتها بشأن مغادرة البيت الأبيض، تابعت مناقشة تنصيب ترامب ونقص التنوع الذي لاحظته أثناء ذلك، وقالت: "للجلوس على تلك المنصة ومشاهدة عكس ما قدمناه لم يكن هناك تنوع، لم يكن هناك لون على تلك المسرح. لم يكن هناك انعكاس للحس الأوسع لأمريكا ".

وقالت إن أقرانها لاحظوا مشاعرها في هذا الحدث، مضيفة: "كثير من الناس التقطوا صوراً لي وهم يقولون ،" لم تكون يفي مزاج جيد؟ "لا ، لم أكن كذلك! ولكن كان علي ان اظهر متماسكة كما فعلت دائما طوال ثماني سنوات"

تحدثت ميشيل أوباما عن عملية مغادرة البيت الأبيض مع عائلتها وعن الحشد في واشنطن العاصمة في ذلك اليوم وسخرت من مزاعم ترامب السابقة بأن لديه أكبر جمهور لحفل تنصيب في التاريخ، ووفقا للتقرير، في عام 2018 ، تم الكشف عن أن الصور من الحدث تم تعديلها لجعل الحشود تبدو أكبر بعد تدخل من الرئيس السابق.

قالت: "أنت تمشي في مبنى الكابيتول، تلوح وداعًا ، تصعد على مارين وان، وتستقل آخر رحلة طيران لك فوق مبنى الكابيتول"، وتابعت ساخرة: "لم يكن هناك الكثير من الناس ، رأينا ذلك بالمناسبة."

ثم كشفت أنها بمجرد أن صعدت على متن رحلتها على متن طائرة الرئاسة ، كان ذلك عندما بدأت "تبكي"، وتابعت: "عندما أغلقت تلك الأبواب ، بكيت لمدة 30 دقيقة متواصلة ، بكاء لا يمكن السيطرة عليه"