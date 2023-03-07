اليوم السابع
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موسكو: سحب الغرب للأصول الروسية يتعارض مع القانون الدولى وسيتعين إعادتها

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:21 ص
موسكو: سحب الغرب للأصول الروسية يتعارض مع القانون الدولى وسيتعين إعادتها الحرب الروسية الأوكرانية
بروكسل (أ ش أ)

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أكد القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى كيريل لوجفينوف اليوم الثلاثاء، أن أى شكل من أشكال سحب الأصول الروسية فى الغرب، يتعارض من القانون الدولى، مشيرا إلى أنه سيتعين على بروكسل أن تقوم بإعادتها عاجلا أم آجلا.

وقال المندوب الروسي - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن الخدمة القانونية لمجلس الاتحاد الأوروبي أقرت بأنه سيتعين إعادة الأصول الروسية، مشيرا إلى أنه في حالة فقدانها لسبب ما سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى تعويض روسيا من ضرائب الأوروبيين.

وكانت الدول الغربية قد جمدت حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية بما يقدر بنحو 300 مليار دولار، كما درست المفوضية الأوروبية إمكانية استخدام الأصول المجمدة الروسية لاحتياجات كييف.

من جانب أخر، بحث السفير الأمريكي جيمس أوبراين وكبير مسؤولي إنفاذ التجارة في المفوضية الأوروبية دينيس ريدونيت مع المساهمين في تجارة الماس، أهمية مشاركة صناعة الماس في تدابير الاستيراد المستقبلية المتعلقة بروسيا، بما في ذلك الماس المصقول، كما هو مذكور في بيان قادة مجموعة السبعة الأخير. 

وقال بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن روسيا توصل كسب مليارات الدولارات من تجارة الماس.

وتركز النقاش على أكثر الطرق فعالية وتأثيراً لتعطيل تدفق الإيرادات هذه. وتظل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ملتزمين بفرض عواقب اقتصادية على روسيا بسبب حربها غير المبررة في أوكرانيا، على حد قول البيان.

 


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