ملتقى تدريبى لذوى الهمم عن حرفة تشكيل الخرز بمركز شباب القصر بالداخلة.. صور

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، عن بدء فعاليات دورة تدريبية، لـ ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز شباب القصر بقطاع الداخلة والتى تستمر حتى يوم 9 من مارس الجاري بمشاركة 25 شابا وفتاة، تحت إشراف هويدا مدرب الحرف بالمركز، وذلك بهدف تدريب المشاركين على احتراف تشكيل الخرز، وتنمية وتطوير المهارات اليدوية للمشاركات، بما يدعم احتياجات سوق العمل فى مجال الحرف اليدوية لفتح باب رزق لهم.

وفى سياق متصل، نظمت اداره تمكين الشباب بالمديرية، جلسة حوارية عن الصحة الانجابية وتنظيم الأسرة ضمن خطة نشاط أندية السكان بمشاركه 30 شخص، وحاضرت فيها المدربة ريم أسامة حيث أكدت أن الصحة الانجابية من القضايا التي تؤثر في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، حيث أن النساء اللاتي يتمتعن بصحة إنجابية جيدة أكثر ميلًا إلى الاستثمار في الصحة والتعليم لهن ولأطفالهن.

وأضافت ريم أن تنظيم الأسرة من الوسائل الأساسية لكبح جماح النمو السكاني وما ينجم عنه من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة وجهود التنمية التي تُبذل على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن الندوة تهدف لتوعية الراغبات في الإنجاب عن الأمراض الخطيرة التي قد يصاب بها الأطفال وينتج عنها أجيال غير أصحاء في المستقبل.