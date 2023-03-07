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مصرع سيدتين وإصابة أخرى بطلقات نارية أثناء تشيع جثمان متوفى بقنا

الثلاثاء، 07 مارس 2023 02:48 م
مصرع سيدتين وإصابة أخرى بطلقات نارية أثناء تشيع جثمان متوفى بقنا جثة
قنا صابر سعيد

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لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيبت أخرى، اليوم الثلاثاء،  بعد إصابتهم بطلقات نارية، بقرية الحجيرات في قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى.

 تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع سعيدة.س، وآمال.ح، وإصابة زيناهم.أ، بعد تعرضهم للإصابة بطلقات نارية، أثناء مشاركتهم فى تشييع جثمان متوفى بقرية الحجيرات بقنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة والمتسببين فيها.

 

تم نقل الجثتين والمصابة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما جارى تكثيف الإجراءات لضبط المتهمين والسلاح المستخدم.


 

 


 

 


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