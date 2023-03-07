محافظ جنوب سيناء يشارك فى معرض بورصة برلين الدولى للسياحة والسفر

وصل مدينة برلين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب سيناء للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر وهو أكبر معرض من نوعه في العالم والذى تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء.
ويشارك فى المعرض نحو 10 آلاف عارض من 180 دولة وأكثر من 160 ألف زائر ويبلغ مساحة المعرض 160 ألف متر مربع.
ويشار الى إن القطاع السياحي المصري يستعد للمشاركة بمعرض برلين السياحي itb والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية في العالم والذى تستضيفه العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.
ويمثل المعرض فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة والأعمال الدولية ،وخاصة بالنسبة للسوق الألماني تحديداً، والذى يعدّ من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى مصر، و أن ألمانيا احتلت المركز الأول العام الماضى كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصركما انة يعد فرصة لانعاش السياحة الألمانية الى مدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص.
محافظ جنوب سيناء يشارك فى معرض بورصة برلين الدولى للسياحة والسفرالثلاثاء، 07 مارس 2023 09:04 ص
مشاركة
وصل مدينة برلين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب سيناء للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر وهو أكبر معرض من نوعه في العالم والذى تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء.
الموضوعات المتعلقة
محافظ جنوب سيناء: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بتنمية القرى والتجمعات البدويةالخميس، 02 مارس 2023 02:34 ص
محافظ جنوب سيناء يستقبل مدير مطار بنغازى الدولى وممثلى شركات سياحيةالخميس، 02 مارس 2023 01:55 م
محافظ جنوب سيناء يلتقى رئيس هيئة الخدمات البيطرية على هامش السباق التنشيطى بشرم الشيخالخميس، 02 مارس 2023 10:10 م
محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر في الإنشاء الأخضرالسبت، 04 مارس 2023 01:49 ص
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة