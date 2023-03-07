اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشارك فى معرض بورصة برلين الدولى للسياحة والسفر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 09:04 ص
محافظ جنوب سيناء يشارك فى معرض بورصة برلين الدولى للسياحة والسفر جانب من الحدث
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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وصل مدينة برلين اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من جنوب سيناء للمشاركة في معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر وهو أكبر معرض من نوعه في العالم والذى تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء.

ويشارك فى المعرض نحو 10 آلاف عارض من 180 دولة وأكثر من 160 ألف زائر ويبلغ مساحة المعرض 160 ألف متر مربع.

ويشار الى إن القطاع السياحي المصري يستعد للمشاركة بمعرض برلين السياحي itb والذي يعتبر من أهم المعارض السياحية في العالم والذى تستضيفه العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

ويمثل المعرض فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر على خارطة السياحة والأعمال الدولية ،وخاصة بالنسبة للسوق الألماني تحديداً، والذى يعدّ من أهم الأسواق المصدّرة للسياح إلى مصر، و أن ألمانيا احتلت المركز الأول العام الماضى كأكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصركما انة يعد فرصة لانعاش السياحة الألمانية الى مدينة شرم الشيخ على وجه الخصوص.



 


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