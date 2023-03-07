محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير بيلا روسيا تعزيز التعاون والعلاقات بين الجانبين

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه اليوم، سيرجي تيرنتف سفير دولة بيلا روسيا في القاهره ورحب المحافظ بالسفير في الإسكندرية، كما أعرب السفير عن سعادته بالزيارة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين الإسكندريه وبيلاروسيا ، موضحًا أنه على موعد مع جمعية رجال الأعمال والغرفة التجارية بالإسكندرية بعد مقابلة المحافظ للتباحث حول فرص التعاون بين البلدين.

وأعرب المحافظ عن سعادته بزيادة التعاون خاصة في مجال الصناعه والغذاء والتكنولوجيا وأنه مستعد لتذليل أي عقبات لتيسير إجراءات التعاون في أسرع وقت، مُضيفًا أنه يمكن التعاون أيضًا في مجال السياحه حيث أن الإسكندرية مدينة سياحية من طراز خاص.

وأضاف سيرجي أن العالم بشكل عام، وبلاده خاصة يمرون بأوقات صعبة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، لذلك فهو يسعى لإيجاد شركات مصرية وخاصة في مجال تركيب وتجميع الجرارات والمعدات الزراعية، حيث أن تكلفة نقلها أصبحت عاليه جدا، وفي نهايه اللقاء تبادل الطرفان الصور والهدايا الذكارية.