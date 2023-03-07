فوز "طلاب طنطا" ذوى الهمم بالمركز الأول فى تنس الطاولة وثالث ألعاب القوى

الغربية محمد طارق

حصد طلاب جامعة طنطا من ذوى الهمم 29 ميدالية متنوعة فى بطولة الجامعات المصرية التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بمشاركة 52 طالب وطالبة من طلاب الجامعة، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، خلال الفترة من 6:١ من مارس الجارى

وهنأ الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة الطلاب الحاصلين على الميداليات، مؤكداً أن الجامعة تولى أبنائها الطلاب ذوى الهمم اهتماما خاصاً، وتعمل دائما على تسخير كافة امكاناتها لدعمهم فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاتاحة والدمج للطلاب من ذوى الهمم، ودعم ورعاية الموهوبين منهم وتفعيل دورهم التنموي في المجتمع بشكل كامل.

وأضاف الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حرص الجامعة على مشاركة طلابها من ذوى الهمم فى الأنشطة الرياضية، لدروها في تحقيق ودعم التنافسية بين الطلاب، مثمناً جهود الطلاب والعاملين بالجامعة في تدربيهم وإعدادهم للمشاركة في المسابقات، مضيفاً أن الطلاب حققوا 12 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و9 ميداليات برونزية، وذلك فى بطولات العاب القوى وتنس الطاولة، ورفع الأثقال، وكرة الجرس، وكرة القدم للصم والبكم، كما حقق فريق تنس الطاولة طلبة وطالبات كأس المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفريق العاب القوى المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية.

جدير بالذكر أن مشاركة الطلاب تمت تحت إشراف الدكتور مجدى وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، ومحمد عبد الرحيم القصير مدير عام رعاية الشباب، و مصطفى ماريا مسئول النشاط الرياضى للطلاب ذوى الهمم.