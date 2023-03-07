فرنسا تكثف مساعداتها الإنسانية بنحو 23 مليون يورو لدعم الشعب اليمنى

كتب أحمد علوى

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن البلاد تكثف مساعداتها الإنسانية دعما للشعب اليمني من خلال مساهمة بنحو 23 مليون يورو في عام 2023.

وقالت الخارجية الفرنسية - في بيان لها نشر الإثنين - إن فرنسا تساهم في تلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمني في مجال الصحة والتغذية والنظافة والصرف الصحي، من خلال الدعم الذي تقدمه للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وعدة منظمات غير حكومية فرنسية ودولية.

كما أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الوضع الإنساني شديد الخطورة في اليمن، بسبب الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام ووجود جماعة الحوثيين المسلحة التي تثير الرعب في البلاد، حسبما ذكرت الخارجية، مضيفة أن وحدة الحل السياسي الشامل يمكنه أن يضع حدا لهذه الحرب.

وتقدم فرنسا في هذا الإطار كل الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن، سعيا إلى تعزيز الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة اليمنية والإقليمية، ووضع حد لهذا النزاع.

وتدعو فرنسا إلى الحفاظ على المساعدات الإنسانية في اليمن التي تتعرض لانتهاكات جسيمة، مؤكدة أهمية رفع القيود التي يفرضها الحوثيون على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، الذين يشملون النساء العاملات في هذا المجال اللاتي يُفرض عليهن أوصياء ذكور.

كما تدعو فرنسا الحوثيين إلى احترام حقوق النساء، ولا سيما النساء العاملات في المجال الإنساني، وفقا لبيان الخارجية الفرنسية.