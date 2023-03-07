غلق وتشميع 4 منشآت طبية تدار بدون ترخيص بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المنشآت والمراكز الطبية والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة والغلق الإداري للمنشآت المخالفة، مشددة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وفى هذا السياق شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بحملات مكبرة على المنشآت الصحية والمستشفيات الخاصة بمركز أبو المطامير.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 4 منشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص ما بين أشعة ومعمل وعيادات عظام وأسنان، وضبط منشأتين طبيتين تدار بدون ترخيص.

يذكر أن الحملات الرقابية التى شنتها مديرية الصحة بالبحيرة مؤخرا قد أسفرت عن ضبط 5 منشآت طبية بوادى النطرون تدار بدون ترخيص ما بين عيادة أسنان ومركز علاج طبيعي ومنشأة بها عيادات تخصصية ومعمل.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ قرار غلق عيادتين بوادى النطرون وذلك للعمل بدون ترخيص وكذلك ضبط 5 منشآت طبية أخرى بها بعض السلبيات الخاصة بعدم اتباع إجراءات مكافحة العدوي والالتزام بالإجراءات الوقائية وتم التنبيه عليهم لتلافيها.

وفى مركز حوش عيسى تم تحرير 5 محاضر فض شمع وتنفيذ قرارى غلق لمنشآت طبية خاصة تدار بدون ترخيص وتوجيه إنذارات مكافحة عدوى لعدد 4 منشآت طبية.