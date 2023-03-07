غلق وتشميع 125 منشأة طبية بدون ترخيص فى الغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 125 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، بالإضافة إلى مخالفة هذه المنشأت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الإحترازية، مما يؤدى إلى إنتشار العدوي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة قد وجه بتكثيف الحملات على المنشأت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة ، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على 235 منشأة طبية، وتم تحرير 125 محضرا لمنشأت طبية مخالفة وإعطاء ترخيص إلى 20 منشأة طبية خاصة و 43 انذار لوجود مخالفات و 27 تحقيق في الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال الفترة من 1/1 إلى 28/1/2023.

وقال الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر، أنه تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين مقدماً الشكر لمفتشي العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات المكثفة لجميع الإدارات الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.