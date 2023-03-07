غدا.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوى الثانى لشبكة المنافسة العربية

كتب مدحت عادل

برئاسة جمهورية مصر العربية؛ تنطلق غدًا، الأربعاء، أعمال المؤتمر السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية، والذي يستضيفه مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس، حيث يتولى الدكتور محمود ممتاز –رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري- رئاسة أعمال المؤتمر باعتباره رئيسًا لشبكة المنافسة العربية.

وتم إطلاق وتدشين شبكة المنافسة العربية Arab Competition Network (ACN)، وعقد مؤتمرها الأول في شهر مارس من العام الماضي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك بحضور رؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وتم اختيار مصر لتولي رئاستها لمدة عامين.

ومن المقرر أن تشهد النسخة الثانية لاجتماع أعضاء شبكة المنافسة العربية مناقشة عدد من الملفات والقضايا المتعلقة بسياسات المنافسة، من بينها الآليات والسياسات اللازمة لتوفير بيئة تنافسية في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي، والتركزات الاقتصادية، ودور حماية المنافسة لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة لدول المنطقة وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الشأن.

كما سيتم استعراض نتائج أعمال المجموعات الثلاث التي تم تشكيلها داخل الشبكة؛ حيث تخصصت الأولى في الاندماجات والاستحواذات (برئاسة مجلس المنافسة – المملكة المغربية)، والمجموعة الثانية حول إنفاذ قوانين حماية المنافسة (برئاسة الهيئة العامة للمنافسة – المملكة العربية السعودية)، أما المجموعة الثالثة تخصصت حول الكفاءة المؤسسية (برئاسة جهاز حماية المنافسة – جمهورية مصر العربية)، وعقدت كل مجموعة منهم عددا من الاجتماعات وورش العمل، كما سيتم وضع وإقرار الخطط المستقبلية للمجموعات الثلاث.

ومن بين الفعاليات المقررة أيضًا خلال انعقاد المؤتمر؛ تكريم الفريق الفائز في الدورة الأولى لنموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية، والذي عقده جهاز حماية المنافسة المصري بالتعاون مع أجهزة المنافسة العربية، وذلك تحت مظلة شبكة المنافسة العربية، حيث تم منح الفريق الفائز من بين المتدربين فرصة حضور المؤتمر السنوي للشبكة هذا العام.