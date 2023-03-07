طفل أمريكى بقدرات خاصة يحمل درجة الماجستير ويستعد لبدء دراسة الحقوق

كتبت ريهام عبد الله

برز اسم الطفل الأمريكى جيمس تشيليميجراس، البالغ من العمر 15 عاما، الفترة الماضية، خاصة مع استعداده لبدء دراسة الحقوق فى وقت لاحق من هذا العام، بعدما استطاع اجتياز امتحان القبول العام الماضى بـ 174 نقطة وهى أعلى حصيلة في ولاية ميسيسيبي الأمريكية.

ويقال إن فتى ميسيسيبي البالغ من العمر 15 عامًا يستعد لبدء كلية الحقوق فى وقت لاحق من هذا العام ولديه فرصة ليصبح واحدًا من أصغر الأشخاص الذين حصلوا على درجة الدكتوراه فى القانون على الإطلاق، وفقا لصحيفة جارديان البريطانية.

خضع جيمس "جيمي" تشيليميجراس لامتحان القبول فى كلية الحقوق العام الماضى عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا فقط وسجل 174 نقطة، وهو أعلى حصيلة فى ولايته.

جيمس حاصل على درجتى البكالوريوس والماجستير

وقال جيمس، الحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة من جامعة Western Governors University غير الربحية عبر الإنترنت: "سألتحق بكلية الحقوق في أغسطس، وهو أمر مثير للاهتمام، وأتطلع إليه حقا".

وكانت كيلي يانغ من الصين، ثامن أصغر خريجة في كلية الحقوق في العالم، والتي أنهت دراستها في جامعة هارفارد في عام 2005 عندما كانت في العشرين من عمرها، ويقول موقع Oldest.org إن أصغر خريج كلية الحقوق في العالم هو ستيفن باكوس من فلوريدا، والذي أكمل دراسته في جامعة ميامي بعمر 16 عام 1986.

والدا جيمس أدركا مدى ذكائه

فيما قال والدا جيمس، جون وإيرين تشيليميجراس، إنهما أدركا فى وقت مبكر أن ابنهما كان ذكيًا للغاية، إذ تحدث بجمل كاملة عندما كان يبلغ من العمر عامين فقط، وحصل على دبلوم من مدرسة القديس يوحنا بولس الثانوية الكبرى في باى سانت لويس فى سن مبكرة على غير العادة عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا.

قالت إيرين تشيليميجراس:"كنا نعلم دائمًا أنه كان ذكيًا، لكن لا أعتقد أننا توقعنا أن ينجز الكثير بهذه السرعة"، فيما شرح جيمس مساره بالقول إنه ببساطة يحب التعلم وتحدي نفسه، وكان والديه مكرسين لتشجيع اهتمامه بالقيام بذلك، وقال :"عندما قدمت أداءً جيدًا في شيء ما، واصلنا التقدم، لذا لم يكن الأمر سهلاً، لقد قام والداي بعمل جيد مما جعلني أشعر بالتحدى".