ضبط 18 صنف أدوية بيطرية محظورة بعيادات ومراكز بيع الادوية البيطرية في دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، من ضبط 18 صنف أدوية بيطرية بإجمالي 144 عبوة ما بين محظورة ومجهولة المصدر، بعيادات ومراكز بيع وتداول الادوية البيطرية ببندر دسوق، وجرى تحرير المحضر رقم 3072 جنح مركز دسوق لسنة 2023 بالمخالفات، والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، والدكتور عماد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والرائد أحمد بسيونى سالم، رئيس قسم مباحث التموين ، ولجنة من الدكتور مجدى كامل، رئيس قسم التأمين ،والدكتور محمد علا، رئيس قسم التعويضات ،ومحمود السرو،مفتش مباحث التموين بمرافقة قوة من مباحث التموين.

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري من تحصين 49670 طائر ضد الأمراض الوبائية، فى إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، وتحصين بأجر 4000 طائر بلقاح انفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير سوق واحد و 4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 60 عينة ما قبل البيع من 4 مزارع بإجمالى 14500 طائر، كما تم منح 3 تصاريح، لنقل الطيور الحية، حفاظا على الثروة الداجنة، كما تم التقصى النشط بسوق سيدى سيدى سالم وتم جمع 47 عينة.