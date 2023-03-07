ضبط سيارة لبيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

تمكن السيد عبد السلام، رئيس مركز ومدينة المنزلة، من ضبط سيارة بقرية البصراط تقوم ببيع اللحوم المجمدة للمواطنين.

وقام رئيس المركز باستدعاء إدارة الطب البيطرى ، وإدارة تموين المنزلة، والصحة، وإدارة البيئة لفحص اللحوم، والمواد الغذائية المعروضة والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وبالكشف الظاهرى تبين أن المنتجات الموجودة بها تغيير في الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على 82 كجم لحوم غير صالحة، وتحرير محضر بالواقعة، وتحويلة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأعلن رئيس المدينة أنه تم أخذ عينة للفحص وتم التحفظ على الكمية لحين صدور قرار النيابة العامة ، جاء ذلك بمشاركة محمد البدوى نائب رئيس المركز خالد شفيق مدير ادارة البيئة، عبد العزيز كامل من ادارة البيئة، محمد ابو بكر وكيل المتابعة، والدكتورة هبة رحمو من الطب البيطرى، سيد سلامة من إدارة تموين المنزلة، محمد مجدى من إدارة الصحة، أحمد ماهر رئيس الوحدة المحلية بالبصراط، أشرف خضير، هيثم بيومى من الوحدة المحلية بالبصراط.