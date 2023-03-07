سول وواشنطن تجريان تدريبات مشتركة على الهبوط والإقلاع على مدرج لحالات الطوارئ

أ.ش.أ

أعلن مسؤولون في سول اليوم الثلاثاء أن القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية أجرتا تدريبات مشتركة على الهبوط والإقلاع على مدرج لحالات الطوارئ، بعد أن حذرت بيونج يانج من أن قاذفة الصواريخ المتعددة لديها قوية بما يكفي لتدمير مطار للعدو.

وذكر سلاح الجو الكوري الجنوبي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - أن التدريبات المشتركة جرت في تشانغ نيونغ على بعد 347 كيلومترا جنوب شرق سول بتعبئة حوالي 10 طائرات بما في ذلك طائرات النقل العسكرية الكورية الجنوبية من طراز C-130 وCN-235، والطائرة الحربية الهجومية الأمريكية من طراز A-10 وطائرة النقل القتالية متعددة المهام الأمريكية من طراز MC-130J.

وقال المسؤول عن تخطيط التدريبات العقيد لي دوك-هي "إن التدريبات على الهبوط والإقلاع لحالات الطوارئ تعد أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على العمليات الجوية في أماكن أخرى غير القواعد الجوية"، مضيفا أنه من خلال التدريبات الواقعية المتكررة، سيتم مواصلة تعزيز القدرات التشغيلية المشتركة على الهبوط والإقلاع على مدرج لحالات الطوارئ في زمن الحرب.

وأعلنت كوريا الشمالية الشهر الماضي أنها أطلقت قذيفتين من قاذفة صواريخ متعددة من عيار 600 مم، مما يثير تكهنات بأنهما محتمل تستهدفان قاعدة جوية كورية جنوبية رئيسية في تشونغ -جو على بعد 122 كيلومترا جنوب سول، وقاعدة جوية أمريكية في غونسان على بعد 179 كيلومترا من جنوب سول.