سكرتير عام محافظة الأقصر يستقبل المواطنين لبحث شكواهم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل محمد عبد الفتاح سكرتير عام الأقصر، استقبال المواطنين خلال لقاء "اليوم المفتوح" لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث يأتى ذلك في إطار الحرص على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الأقصر أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة ، مؤكدا أنه يتم الاعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، ومنها بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة ، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

فيما عقد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فعاليات اللقاء الجماهيرى الأسبوعى لحل مشاكل المواطنين "اليوم المفتوح"، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها، وناقش الدكتور علي الشرابي، خلال اللقاء، جميع الشكاوى المقدمة من المواطنين وعددهم حوالي (8) ومناقشة الحلول لها، وتم إحالتها للجهات المعنية المختصة للفحص والدراسة وإيجاد الحلول اللازمة لها والعرض، وذلك تنفيذاً للكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2022، بشأن سرعة التواصل مع المواطنين وسماع شكواهم.



استقبال المواطنين باليوم المفتوح لبحث شكواهم بالأقصر



سكرتير عام محافظة الأقصر يتلقى شكاوى المواطنين باليوم المفتوح



سكرتير عام محافظة الأقصر يواصل استقبال المواطنين باليوم المفتوح







