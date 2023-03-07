وذكرت وزارة الخارجية - اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- أن السفير نصر الدين نقل للرئيس الكيني تحيات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية الودية بين حكومتي وشعبي البلدين وتعاونهما في التحرر من الاستعمار.

وأعرب عن اعتزامه السعي إلى مزيد من التقارب على المستوى الشعبي، وكذلك تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

من جانبه، أعرب الرئيس وليام روتو عن ترحيبه بتولي السفير المصري مهام منصبه، وحمله بتحياته إلى رئيس الجمهورية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التقارب والتعاون بين البلدين.