اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خليك واعى.. لا صحة لاستقطاع جزء من تحويلات المصريين فى الخارج

الثلاثاء، 07 مارس 2023 04:37 م
خليك واعى.. لا صحة لاستقطاع جزء من تحويلات المصريين فى الخارج خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، تواصل المركز مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.

 

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، وأنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية.

 

أشارت الوزارة إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة، دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

 

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