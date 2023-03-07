خطة مشتركة بين الأوقاف والاتصالات للإسراع فى التحول الرقمى

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء ، بقاعة حراء بديوان عام وزارة الأوقاف

وخلال اللقاء رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوفد المرافق له، مقدمًا شكره وتقديره لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والاتصالات، مشيراً إلى أن هذا التعاون لم يكن الأول من نوعه بين الوزارتين، وهناك تعاون قائم بين الوزارتين في مجال التدريب والتحول الرقمي، موضحًا أن مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية أحدث نقلة كبيرة في مستوى المتدربين سواء من داخل مصر أو من خارجها، وحتى الآن بلغ عدد من حصلوا على رخصة الحاسب الآلي الدولية ( 1289 ) متدربًا منهم ( 880 ) إمامًا، و( 54 ) واعظة، ( 355 ) إداريًّا، وقد حرصت وزارة الأوقاف على أن يحصل المتدرب على شهادة ICDL من مركز الحاسب الآلي من خلال امتحان غاية في الدقة وبمنتهى الشفافية ليحصل المتدرب على الشهادة الخاصة بالدورة عن جدارة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن أطلس الأوقاف كان ثمرة تعاون مشترك بين الوزارتين والذي بلغ عدد مجلداته ( 92 ) مجلدًا، والذي يعد أكبر موسوعة وقفية في بابه، ويهدف إلى حصر جميع أعيان الوقف الخيري والأهلي على مستوى الجمهورية وتوثيقها، مؤكدًا أن هذا المشروع الوطني خرج إلى النور بجهد كبير وتعاون مشترك من هيئة الأوقاف المصرية بالتنسيق مع كل من الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف المصرية ووزارة الاتصالات وهيئة المساحة المصرية ومناطق هيئة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وخلال كلمته عبر الدكتور المهندس عمرو طلعت ‏وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏عن سعادته بالتعاون المثمر مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي أثمر أطلس ‏الأوقاف، ومركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية، مشيدًا بامتلاك أئمة وواعظات الأوقاف لناصية التكنولوجيا، بما يعكس حرص الأوقاف على مواكبة التحول السريع، مع الإلمام بالمستحدثات ‏التكنولوجية.‏

موضحا أن مشروع اليوم خطوة هامة في التعاون بين وزارتي الأوقاف ووزارة الاتصالات ‏وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف المستحدثات التكنولوجية بمختلف أطيافها وروافدها من خلال استخدام آليات الذكاء ‏الاصطناعي، والتحقق من البيانات من خلال وسائل برمجية في شكل قواعد بيانات نصية ‏وجغرافية توظف لخدمة وإدارة ما تمتلكه وزارة الأوقاف من أصول، على نحو يدر ‏أكبر عائد منها وفقا لحجج الواقفين، إضافة إلى إدارة كل ما يتصل بالأوقاف من علاقات ‏إيجارية، واستثمارية؛ لإدارتها بشكل فعال، بالتزامن مع ميكنة أصول الدولة.‏

حضر اللقاء اللواء عمرو شكري الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي، والمهندس علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف، والمهندسة شيرين الجندي مساعد وزير الاتصالات للاستراتيجية والتنفيذ، و راندا صلاح رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي بوزارة الأوقاف، و سمر ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، و اللواء إيهاب صادق مستشار الوزير لشئون العلاقات العامة، و محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام، والدكتور المعتز بالله طه المشرف على قطاع مكتب وزير الاتصالات، والدكتور محمود فخر الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات، والمهندسة غادة عبد الحليم مدير عام التحول الرقمي، والمهندس عمرو ابراهيم مركز معلومات هيئة الأوقاف المصرية، ورنا حته معاون وزير الاتصالات.