حملات نظافة وإزالة إشغالات وتوصيل مياه الشرب فى "قين" كفر الشيخ.. صور

شهدت قرى ومدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الحملات، منها ازالة اشغالات ، وحملات نظافة، وتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة ضمن حياة كريمة، وحملات نظافة، ورفع كفاءة الانارة، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلي، توصيل خط مياه الشرب ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة بقرية ميت الديبه، للمناطق المحرومة من مياه الشرب وتغير مواسير الايسبيستوس، تحت إشراف شركة المياه بقلين، كما تابع استمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي المحلات التجارية والمخابز والمجازر والمطاعم والكافيهات، و المرور والتفتيش علي المخابز والمحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، لضمان توصيل الدعم لمستحقيه والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن.

كما تابع كشك، حملات لإزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة بالمركز والقرى، فتم رفع جميع الاعلانات المخالفة بالشوارع الرئيسية "شارع جمال عبد الناصر، وشارع السوق، وأمام المسجد الكبير"، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.

كما تابع رئيس مدينة قلين، استمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة، وأعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعها، ومسح وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج ومازال العمل مستمرا على مدار الساعة حتى الانتهاء من اعمال النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتحسين الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.