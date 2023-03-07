بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالبحيرة وسفارة يلاروسيا لتنمية الصادرات

شهدت الغرفة التجارية بالبحيرة اليوم الثلاثاء توقيع برتوكول تعاون اقتصادى بين الغرفة التجارية وسـفـارة جـمـهـوريـة بـيـلاروسـيـا بالـقـاهرة، وتوقيع البروتوكول المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة والسفير سرجى تيرينتيف- سفير دولة بيلاروسيا.

حضر توقيع البروتوكول اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق ودعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة وعدد من اعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية.

من جانبه، أكد فتحى مرسى رئيس الغرفة التجارية على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبيلاروسيا، والتى شهدت تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية فى كافة المجالات، مضيفا أنه قد سبق وقامت الغرفة التجارية بتوقيع بروتوكول تعاون مع سفارة بيلاروسيا خلال عام 2021 يقدم إطار عمل عام يوجه بالاتصال والتعاون المستمر بين من البلدين.

وأوضح أنه تم اليوم توقيع ملحق اتفاق مع سفارة بيلاروسيا يهدف إلى تنمية الصادرات بالمحافظة وذلك من خلال تفعيل "كتالوج البحيرة" وهو عبارة عن قاعدة بيانات إلكترونية تضم كافة المنتجات التصديرية الصناعية والزراعية الخاصة بالمحافظة بالإضافة إلى احتوائه على قاعدة بيانات داخل المصدرين الحاصلين على شهادات جودة تدريب مُعتمدة.

وقالت دعاء قنديل أمين صندوق الغرفة التجارية بالبحيرة انه تقررالبدء فى تفعيل "كتالوج البحيرة الالكتروني" بين مصدرى ومستوردى المحافظة ونظرائهم من دولة بيلاروسيا وذلك من خلال مشاركة قاعدة البيانات النهائية بين الغرفة والسفارة والتى تضم تجار محافظة البحيرة المهتمين بالتصدير إلى دولة بيلاروسيا خاصة قطاع الخضار والفاكهة وكذلك التجار المهتمين بالاستيراد من دولة بيلاروسيا خاصة المنتجات الغذائية الأولية مثل الحبوب والقمح والتجار البيلاروسيين.

وأضافت أنه الاتفاق على إنشاء منصة عرض للكتالوج بعد الانتهاء من قاعدة البيانات وعمل آلية لتعديل قاعدة البيانات فى المنصة كل ثلاثة أشهر.