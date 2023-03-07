انطلاق الاحتفالات بيوم الشهيد بمدارس شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انطلقت بمدارس شمال سيناء فعاليات الاحتفالات بيوم الشهيد، حيث شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشمال سيناء، احتفال مدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسى بيوم الشهيد ، وأقيم الاحتفال بأرض طابور المدرسة باستعراض الشهيد، وقدم فيه الطلبة لوحة فنية استهلت بالقرآن الكريم والحديث الشريف وحكمة الصباح وكلمة عن الشهيد الفريق عبد المنعم رياض.

وواصلت مديرية التربية والتعليم بشمال بتنفيذ الجلسات التوعوية لمشروع الحماية من تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمدارس إدارتى العريش وبئر العبد، وهى مدارس الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية للغات، 25 يناير الرسمية للغات.

ومدارس إدارة العريش وهى مدرسة الشهيد الرائد رفيق عزت الإعدادية بنين، والشهيد طارق إسماعيل الإعدادية المشتركة، ومدارس إدارة بئر العبد، وهى بئر العبد الإعدادية بنين، وسلمانة الإعدادية المشتركة، وبئر العبد الثانوية المشتركة، وقامت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى بالتنسيق والإشراف على تنفيذ الجلسات بالتعاون مع وحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمحافظة.

وسبق إطلاق تنفيذ الحملة، عقد اجتماعاً تنسيقياً لتفعيل مشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة بمدارس شمال سيناء، والاتفاق على أن المدارس المستهدفة 68 مدرسة للمرحلتين الإعداديه والثانوية، وشارك فى الاجتماع التنسيقى، السيد العدل مشرف المحافظة لوحدة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بشمال سيناء، ومروة عبدالعزيز مدير إدارة الموهوبين والمنسق العام لمديرية التربية والتعليم لمشروع الحماية من التعاطى وإدمان المواد المخدرة وعاصم السيد مسئول متابعة الموهوبين ومصطفى هريدى مسئول التعلم الذكى وإيمان عبدالعظيم مسئول الموهوبين.