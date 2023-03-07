انتهاء صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة لكوبري الثلاجة بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم

أجري عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية شملت المرور علي ثلاثة مشروعات بمدن حي غرب شبرا الخيمة ومدينة طوخ ومدينة بنها، لمتابعتها ودفع الأعمال بها للانتهاء منها وإدخالها الخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد أعمال صيانة كوبري الثلاجة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم الانتهاء من أعمال صب الطبقة الخرسانية من الباكية المتهالكة بالكوبري السطحي الناتجة عن وقوع كوبري المشاة عليها، كما تتم الأعمال بالتوالي لتثبيت كوبري المشاة على القواعد الحديدية، بدلا من القواعد الخرسانية الخاصة به مرة أخرى وذلك خلال الأسبوع القادم، كما تم التنسيق خلال الجولة بدفع الأعمال والانتهاء منها خلال الفترة المحددة والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سير الطريق، وعدم حدوث أي عرقلة مرورية، مطالبا بتكثيف الأعمال في الوردية الليلية واتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

كما وجه المحافظ، رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمتابعة أعمال الصيانة والتواجد بشكل مستمر والتنسيق التام مع كل الجهات المختصة وتذليل العقبات حتي يتم الانتهاء بشكل كامل من كل أعمال الصيانة.



أعمال إصلاح كوبري الثلاجة بطوخ



المحافظ خلال الجولة



جانب من أعمال الصيانة بالكوبري



جانب من أعمال الصيانة



خلال الصيانة



فرق الصيانة بكوبري مشا الثلاجة



محافظ القليوبية ورئيس حي غرب شبرا الخيمة خلال الجولة



