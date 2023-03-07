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المتحدة للخدمات الإعلامية: سنرعى مبادرة "طبلية مصر" في كل برامجنا في رمضان

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:21 م
المتحدة للخدمات الإعلامية: سنرعى مبادرة "طبلية مصر" في كل برامجنا في رمضان عمرو الفقى
كتب أحمد عرفة

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أعلن عمرو الفقى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تبنى الشركة مبادرة "طبلية مصر"، موضحا أن المبادرة جميلة للغاية ، والأكل المصرى لا يأخذ حقه أمام الطابخ الأخرى .

وأضاف الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن المبادرة هائلة ورائعة، حيث إن تجميع كل الآكلات المصرية في موسوعة واحدة شيء لطيف للغاية.

وتابع الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،: سنرعى تلك المبادرة وسنجعل كل برامجنا في رمضان الخاصة بالطبخ تأخذ من تلك الموسوعة .

شهد المسرح الكبير بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط إطلاق مبادرة "طبلية مصر"، لإحياء الأكلات الشعبية المصرية، وذلك وسط إقبال لافت من جمهور الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات وعشاق التراث المصري والمهتمين به.
 
 
 

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