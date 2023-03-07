"الضمير" الفلسطينية تسلط الضوء على معاناة الأسيرات بسجون الاحتلال

اش ا

سلطت مؤسسة "الضمير" الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاثنين، الضوء على معاناة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت المؤسسة - في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق الثامن من مارس من كل عام - "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 29 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون"، موضحة أن مُعاناتهن تتضاعف بسبب الإهمال الطبي والظروف القاسية التي يواجهونها.

وأوضحت أن من بين الأسيرات، 13 أسيرة صدرت بحقهن أحكاما مُتفاوتة، و7 أسيرات جريحات، و15 أسيرة مريضة بأمراض مختلفة، و6 أسيرات

أمهات، إضافة إلى معتقلة إدارية واحدة، وطفلتين قاصرتين، ومازالت 15 معتقلة موقوفة للمحاكمة في محاكم الاحتلال التي تفتقر لضمانات المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن معاناة الأسيرات تتضاعف، سواء في داخل السجن أو في التحقيق، ومراكز التوقيف أو أثناء الاعتقال، مضيفة أنه خلال هذا العام، استشهدت الأسيرة المسنة سعدية فرج الله في سجن "الدامون"، نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرضت له أثناء فترة اعتقالها.

ولفتت إلى أن النساء الفلسطينيات يتعرضن منذ لحظة الاعتقال لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، حيث يتم اعتقالهن في كثير من الأحيان بعد إطلاق النار عليهن أو على الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش والمعسكرات أو أثناء زيارة أبنائهن في السجون، وأحياناً من منازلهن بعد اقتحامها في ساعات الفجر وترويع عائلاتهن. كما تتعرض المعتقلات الفلسطينيات للتحقيق في مراكز التحقيق المختلفة، وينقلن إلى ما يسمى بـ"معبار هشارون"، حيث يقبعن موقوفات في ظروف صعبة لا تصلح للعيش الآدمي.

وأوضحت أنها رصدت على مدار 30 عاما استمرار سلطات الاحتلال بانتهاكاتها لحقوق الأسيرات الفلسطينيات، على الرغم من توقيع دولة الاحتلال على الاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب وسوء المعاملة والتمييز ضد المرأة؛ حيث تستمر في سياسة الاعتقال التعسفي للنساء الفلسطينيات، وتخضعهن للتعذيب وسوء المعاملة، ويتعرضن لسياسة الإهمال الطبي الممنهجة، إضافة إلى محاكمتهن أمام محاكم عسكرية لا يتمتعن فيها بحقهن في محاكمة عادلة.

وطالبت المؤسسة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالعمل الفوري على وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال من اعتقال تعسفي، وتعذيب، وسوء معاملة بحق الأسيرات الفلسطينيات، وضمان التزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تحديداً اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.