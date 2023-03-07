اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:42 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى يبدأ أنشطة توعوية وخدمية بـ"شبرا" و"روض الفرج"

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:18 م
"الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى يبدأ أنشطة توعوية وخدمية بـ"شبرا" و"روض الفرج" جانب من أنشطة الصرف الصحى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ فريق التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والتي أطلقتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت شعار " كل نقطة بتفرق" فى الفترة من 10مارس وحتى 16 مارس 2023.

 

وصرح المهندس عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، ببدء الاستعداد لفعاليات الحملة بحى روض الفرج، وذلك من خلال إجراء استطلاع أراء المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، وتوعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

 

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى قيام فرق الصيانة بحي روض الفرج بتطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي، وذلك ضمن الاستعدادات للحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه والاحتفال باليوم العالمي للمياه والذي يوافق 22 مارس من كل عام.

 

ولفت رئيس صرف القاهرة، إلى أن تعاون جميع الجهات المعنية بالخطة القومية لترشيد استهلاك المياه، له أثر بالغ في ترسيخ ثقافة التوعية بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى. 

إصلاحات الصرف الصحى
إصلاحات الصرف الصحى

 

جانب من الإصلاحات
جانب من الإصلاحات

 

جانب من حملات التوعية
جانب من حملات التوعية

 

حملات توعية
حملات توعية

 


الصرف الصحى

التوعية باستخدم الصرف

القاهرة

صرف القاهرة



الموضوعات المتعلقة

الصرف الصحى بالإسكندرية تحذر من سرقة أغطية البالوعات وتخصص رقما ساخنا للإبلاغ

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:00 ص

رئيس مياه القناة: تركيب مطابق الصرف الصحي بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

الأحد، 05 مارس 2023 01:50 م

رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحى الجارى تنفيذها بتلا.. صور

الأحد، 05 مارس 2023 10:34 ص

الإسكان:تغطية 175 قرية فى أسوان بمشروعات المياه والصرف الصحى

الجمعة، 03 مارس 2023 10:51 ص

المشروعات القومية تغير شكل قرى ونجوع الطود بالأقصر.. إنشاء محطة معالجة للصرف الصحى على مساحة 67 فدانا وإحلال وتجديد كوبرى مدخل الطود وتطوير المنشآت التعليمية.. وبدء أعمال تجميل القرى ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الجمعة، 03 مارس 2023 03:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة