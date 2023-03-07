الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى لتطوير العلاقات الثنائية.. انفوجراف

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز ما جاء في الاتصال الهاتفى بين الرئيسان.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا



الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى

الرئيسان أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا

التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الأفريقى المشترك

تناول الاتصال سبل تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة

وتحفيز المساعى الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القارى على كافة المستويات

تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار فى القارة الأفريقية