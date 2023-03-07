اليوم السابع
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الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:29 م
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الداخلية تضبط هاربين من أحكام فى حملات بوسائل المواصلات

الثلاثاء، 07 مارس 2023 12:13 م
الداخلية تضبط هاربين من أحكام فى حملات بوسائل المواصلات حلمة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الأقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث نجحت في ضبط ( شخصين) مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى قضية "سرقة مهمات مصلحية" والمقضى فيها بالحبس لمدة 10 سنوات ، وذلك حال تواجدهما بمحطة سكك حديد المنصورة بالدقهلية.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3  قضايا بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21  قضية بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و 6شهور ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بنى سويف، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 20 قضية بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.

الداخلية

هارب من حكم

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