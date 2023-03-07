الداخلية تضبط هاربين من أحكام فى حملات بوسائل المواصلات

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

واصلت الإدارة العامة ل شرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الأقتصادى جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، حيث نجحت في ضبط ( شخصين) مطلوب ضبطهما للتنفيذ عليهما فى قضية "سرقة مهمات مصلحية" والمقضى فيها بالحبس لمدة 10 سنوات ، وذلك حال تواجدهما بمحطة سكك حديد المنصورة بالدقهلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 3 قضايا بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الجيزة، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 21 قضية بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات و 6شهور ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بنى سويف، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 20 قضية بإجمالى مدد حبس بلغت 3 سنوات ، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد القاهرة.