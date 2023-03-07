الاستهلاك المحلى من السولار يرتفع إلى مليون و214 ألف طن نوفمبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع طفيف في حجم الاستهلاك المحلي من السولار في الفترة الأخيرة، حيث سجل حجم الاستهلاك نحو مليون و214.8 ألف طن في شهر نوفمبر الماضي فقط، بينما كانت نحو مليون و146 ألف طن في شهر نوفمبر عام 2021، بزيادة بلغت 68.8 ألف طن.

وارتفع الاستهلاك المحلي من السولار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وصول استهلاك السولار إلى مليون و148.4 ألف طن في شهر مايو الماضى، بينما كانت مليون و23 ألف طن فى شهر مايو عام 2021، بزيادة بلغت نحو 125.3 ألف طن.

وكان الإنتاج المحلي من السولار قد شهد تفاوت ملحوظ منذ أوائل العام، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 925 ألف طن في شهر يناير الماضي، بينما كانت 809 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 116 ألف طن، وجاءت الزيادة فى حجم الإنتاج المحلى من السولار بالتزامن مع الزيادة الطفيفة في حجم الاستهلاك المحلي من السولار، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و154 ألف طن فى شهر يناير الماضى، بينما كانت مليون و115 ألف طن في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 39 ألف طن.

أما في شهر ابريل الماضي فقد تراجع حجم الاستهلاك المحلى، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو مليون و83.5 ألف طن، مقابل مليون و93 ألف طن فى نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 9.5 ألف طن.