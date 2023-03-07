إيطاليا تنشئ ممرا لوجستيا للصادرات الأوكرانية

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أعلن وزير التنمية الاقتصادية في إيطاليا أدولفو أورسو، أن بلاده تعتزم إنشاء ممر لوجيستي للصادرات الأوكرانية، على أن يتم تقديم خطة الممر الجديد في مؤتمر حول إعادة بناء أوكرانيا سيعقد في أبريل المقبل في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن أورسو قوله إن المشروع يستهدف بناء محطات مدخلات ومخرجات للاقتصاد الأوكراني في شمال شرق البلاد، على أن تقيم الحكومة الإيطالية طريق نقل متعدد الوسائط على طول ممر النقل الدولي رقم 5 من فينيسيا وحتى كييف.

ومن المتوقع أن يسمح الممر الجديد بنقل الصادرات الأوكرانية، خاصة الصادرات المعدنية، كما يتضمن المشروع إنشاء منصة لوجستية لتوصيل أوكرانيا بريا بميناء (إنترموديل) في مدينة فيرونا الإيطالية ثم توصيلها بموانئ البحر الإيطالية في الشمال الشرقي في تريستا وفينيسيا.

يشار إلى أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني تعهدت، خلال زيارتها الأخيرة لأوكرانيا في فبراير الماضي، بمواصلة تقديم الدعم لكييف من الناحية المالية والعسكرية، لاسيما تقديم أنظمة دفاع جوي لمساعدتها على صد العمليات الروسية.