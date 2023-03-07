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إصابة شخصين فى اصطدام سيارة ملاكى بسور كورنيش النيل بإسنا.. صور

الثلاثاء، 07 مارس 2023 11:57 ص
إصابة شخصين فى اصطدام سيارة ملاكى بسور كورنيش النيل بإسنا.. صور جانب من الحادث
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، اصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل نتيجة انفجار إطار العجلة الأمامية، مما أسفر عن إصابة 2 من المواطنين كانا يستقلان السيارة بكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمركز شرطة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بتصادم سيارة ملاكى تحمل أرقام (ص س ا 3872) فى سور كورنيش النيل نتيجة انفجار إطار العجلة الأمامية، مما أدى إلى هدم جزء من سور الكورنيش، وتسبب الحادث فى إصابة كل من "أحمد عبد الله صابر" 40 سنة، مقيم بإسنا، و"يوسف أحمد جمال" 25 سنة مصابين بكدمات وسحجات وجروح وكسور واشتباه نزيف بالمخ.

تم على الفور نقلهما لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قد لقي شابين مصرعهما فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق الأقصر الزراعى، حيث كانا فى طريقهما لشراء بدلة حفل زفاف نجل عمهما إبن قرية القباحي، وتم نقل المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة الإسعاف يفيد بوقوع حادث مروري بإنقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" على طريق الأقصر الزراعى، مما أسفر عن مصرع شابين مقيمان بقرى الجواهرة والقباحى شرق مدينة الأقصر، وهما كانا فى طريقهما لشراء بدلة حفل زفاف نجل عمهما ولقيا مصرعهما بالحادث فى الحال، فتم نقل جثمانى المتوفين لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 2 فى إصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل
إصابة 2 فى إصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل

 

إصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل بمدينة إسنا
إصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل بمدينة إسنا

 

 

حادث إصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل بمدينة إسنا
حادث إصطدام سيارة ملاكى فى سور كورنيش النيل بمدينة إسنا

 


 


 

 


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