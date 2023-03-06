5 مشاكل صحية لدى النساء بعد سن الثلاثين

كتبت إيناس البنا

تميل النساء بطبيعة الحال إلى إعطاء الأولوية لصحة أفراد أسرهن أولاً. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بأخذ زمام المبادرة من أجل صحتهم ، فإنهم يتعثرون.

بسبب الفروق الجسدية بين الرجل والمرأة ، هناك عدة أمراض تصيب المرأة بشكل مختلف عن تأثيرها على الرجل. علاوة على ذلك ، فقد لوحظ أيضًا أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا يعانون من مضاعفات ، ولهذا السبب لا تستطيع النساء تأخير العناية بصحتهن.

وفقا لموقع TheHealthSite نتحدث عن المخاطر الصحية التي تكون المرأة أكثر عرضة لمواجهتها بعد بلوغ سن الثلاثين، المخاطر الصحية التي يجب مراقبتها في الثلاثينيات من العمر، بعض الأمراض التي تصيب المرأة بعد تجاوز سن الثلاثين هي:

مرض قلبي



قلوب النساء أصغر في الحجم من قلوب الرجال، معدل ضربات قلبهم أسرع نسبيًا ويمكن أن ينبض بحوالي 78 إلى 82 نبضة في الدقيقة، النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب الحرجة والنوبات القلبية المميتة، فإن إدراك جميع الأعراض، والاهتمام بالتغيرات الجسدية، وضمان نمط حياة صحي أمر بالغ الأهمية للمرأة لمنع اضطرابات القلب الحرجة .

السكري

تميل النساء إلى أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك السمنة والتغيرات الهرمونية والتاريخ العائلي وسكري الحمل، وهو تطور مرض السكري أثناء الحمل. يمكن أن تختلف إدارة مرض السكري لدى النساء أيضًا حيث قد يصبن بعدوى المسالك البولية وعدوى الخميرة، وتغير مستوى السكر في الدم أثناء الدورة الشهرية ، ومضاعفات انقطاع الطمث، إلى جانب كونه مرضًا معقدًا يستمر مدى الحياة ، يمكن أن يؤثر أيضًا على صحتهم العقلية .

السرطان

تم تشخيص 2.3 مليون امرأة بسرطان الثدي العام الماضي ، وتوفيت ما يقرب من 7 لكح نتيجة لذلك. تحدث نصف حالات سرطان الثدي لدى النساء اللاتي ليس لديهن عوامل خطر كامنة ، مثل تاريخ العائلة أو التعرض للإشعاع، يجب على النساء إجراء الفحص الذاتي لسرطان الثدي بعد أيام قليلة من الدورة الشهرية، يجب أيضًا أن تخضع النساء فوق سن الأربعين للفحص للكشف عن سرطان الثدي كل عامين.

هشاشة العظام



هى حالة طبية تصبح فيها العظام ضعيفة وهشة تدريجيًا، مما يجعلها أكثر عرضة للكسور، يمكن أن تكون النساء أكثر عرضة لهذه الحالة التقدمية في سن انقطاع الطمث، الأستروجين ضروري لكثافة العظام الصحية، وغيابه بعد انقطاع الطمث يزيد من خطر الإصابة بمشاكل العظام. يمكن أن تحدث هشاشة العظام أيضًا في سن مبكرة لأسباب تشمل نقص الكالسيوم والتهاب المفاصل والبقاء في الفراش بسبب حادث كبير وعادات نمط الحياة السيئة مثل التدخين والشرب.

اضطرابات الغدة الدرقية



الغدة الدرقية هي غدة صغيرة على شكل فراشة موجودة بالقرب من الحلق. عند المقارنة بالرجال ، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة باضطرابات الغدة الدرقية.

يحدث عادة بسبب نقص اليود أو أمراض المناعة الذاتية ، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدة الدرقية، هذه حالة تقدمية ويجب إدارتها عن طريق الحد من التوتر بشكل فعال ، والحفاظ على نظام غذائي صحي ، والحفاظ على صحة العقل والجسم.