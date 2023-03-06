وصول السفينة السياحية ميناء بورسعيد السياحى Celestyal Crystal.. صور

بورسعيد محمد فرج

رصدت عدسة "اليوم السابع" صباح اليوم الاثنين، وصول السفينة Celestyal Crystal القادمة من ميناء بريوس باليونان، إلى ميناء بورسعيد السياحى، وترفع علم مالطا.

وقال مصدر ملاحى لـ"اليوم السابع"، إن حمولة السفينة الكلية 26 ألف طن وأن عدد البحارة 350 بحارا بإجمالى 1000 راكب من بينهم 662 سائحا.

ومن المنتظر أن تغادر السفينة السياحية ميناء بورسعيد إلى ميناء أشدود مساء اليوم الساعة العاشرة بعد عودة السائحين من جولتهم من القاهرة.

ومن جهة أخرى، تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء السياحى والالتزام بتوقيت تراكى السفينة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بالميناء فضلاً عن استقبالهم بصالات الوصول لإنهاء إجراءات التفتيش والجمارك بسهولة ويسر وسط تواجد أمنى مكثف لتأمينهم وقد قام الوكيل الملاحى التابع للسفينة بتوفير أتوبيسات لاصطحابهم للسفر إلى مدينة القاهرة .

وتعد هذه الرحلة الخامسة للسفينة مما يعكس حجم الثقة بموانئ المنطقة الاقتصادية خاصة والموانئ المصرية بصفة عامة من خلال قدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة والتى تساعد على جذب المزيد من السفن السياحية للموانئ المصرية.



جانب من وصول السفينة السياحية



جانب-من-وصول-السفينة-السياحية