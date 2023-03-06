هل يتم إبلاغ الشريك بنتائج تحاليل الطرف الآخر للمقبلين على الزواج؟ الصحة توضح

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم استلام النتائج الخاصة بفحص المقبلين على الزواج من قبل صاحب الشأن فقط ويكون لكل طرف من الطرفين شهادة منفصلة تحتوى على نتائج تحاليله الطبية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يتم مناقشة أي تفاصيل طبية مع كل طرف من خلال جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : ليس من دور وزارة الصحة إعلام الطرف الآخر بنتائج أي تحاليل بل من دورها الحفاظ على سرية بيانات المواطن وتقديم المشورة الطبية عند الحاجة .

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار أول 2841 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ(QRCode) لل مقبلين على الزواج ، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، ولا بد من إجراء الفحوصات بمدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وتابع: يمكن التعرف على خطوات عمل فحوصات ما قبل الزواج من خلال اللينك التالى https://bit.ly/3Zjpw5w ، كما يمكن التعرف على أماكن الوحدات ببقية محافظات الجمهورية لاستخراج الشهادات https://bit.ly/3xVzPAW