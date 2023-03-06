اليوم السابع
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الإثنين، 06 مارس 2023 06:49 ص
أكرم القصاص
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من أجل تعميق العلاقات.. رئيس وزراء أستراليا يكشف مواعيد زيارته إلى الهند

الإثنين، 06 مارس 2023 06:00 ص
من أجل تعميق العلاقات.. رئيس وزراء أستراليا يكشف مواعيد زيارته إلى الهند رئيس الوزراء الأسترالي أنتونى ألبانيس
أ ش أ

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أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتونى ألبانيس أنه سيزور الهند خلال الفترة ما بين 8 - 11 مارس الحالي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي من أجل تعميق العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والشعبية بين البلدين.

وذكر رئيس الوزراء الاسترالي - في بيان - أنه سيزور مدن آحمد آباد ومومباي ونيودلهي.

وسوف ينضم رئيس الوزراء الهندي في القمة الاسترالية الهندية السنوية التي ستعقد في نيودلهي، وأنهما سيبحثان المسائل المتعلقة بالتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعاون فى مجالى الدفاع والأمن.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة ستساعد أيضا على تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء الاسترالي سيرافقه وفد يضم وزراء التجارة والسياحة والموارد وكبار رجال الأعمال الاستراليين لبحث فرص التجارة والاستثمار التي أتاحتها اتفاقية التجارة والتعاون الاقتصادي المبرمة بين استراليا والهند، وذلك بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون بين رجال الأعمال الاستراليين والهنود.

 

 


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