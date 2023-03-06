مصرع شاب صدمته سيارة فى قنا

قنا صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة، بمنطقة الساحل بنجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع عبد العزيز عاشور، 20 عاما، بعد أن صدمته سيارة بمنطقة الساحل بنجع حمادي، وتبين من التحريات أن سائق السيارة بينه وبين المجني عليه خلافات.

تم ضبط المتهم، ونقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.